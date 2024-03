Anche Sedriano e Rho nella sfida musicale tra Regioni

Saranno Martina Cattani di Sedriano, Federica Mapelli e Davide Donatellis di Rho, e la pavese Marina Borlini a rappresentare la Lombardia all’interno del concorso musicale Rock’n Regions, arrivato quest’anno alla sua terza edizione.

Il concorso Rock'n Regions

Si tratta di un contest che coinvolge artisti provenienti da tutte le Regioni italiane. Nel corso degli scorsi mesi sono stati scelti uno per ogni Regione; a sua volta, l’artista musicale ha selezionato altri musicisti della sua stessa Regione per formare una nuova e inedita band che ha composto e registrato una canzone, pubblicata poi su YouTube e che si potrà votare in modo da riuscire a far vincere la propria band preferita.

Tra i musicisti anche due rhodensi e una sedrianese

A rappresentare la Lombardia ci saranno i due rhodensi Federica Mapelli (chitarra) e Davide Donatellis (batteria, tastiere e syth), la sedrianese Martina Cattani (voce) e Marina Borlini (basso) da Pavia.

"A essere scelta è stata Federica - ha raccontato Martina - Poi lei ha chiamato me, Davide e Marina per creare la band che avrebbe rappresentato la Lombardia al Rock’n Regions. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo creato il brano rock, inedito, “L’Altro Me”, in cui affrontiamo il tema del disturbo dissociativo della personalità, altrimenti detto personalità multipla".

Su YouTube la canzone "Rock'n Regions, Lombardia - L'Altro Me" è stata pubblicata lunedì sera con il video, realizzato con la collaborazione di Alessandra Traina, performer teatrale. Il producer Bruno Tortora è invece di Cerro Maggiore.