Anche Rho ha partecipato al Flash mob degli ospedali italiani per Gaza

Anche a Rho si è svolta ieri sera, giovedì l’iniziativa 100 ospedali per Gaza, organizzata dai Sanitari per Gaza.

Numerose persone davanti ai cancelli dell’ospedale di Corso Europa

Davanti all’ingresso dell’ospedale di Corso Europa numerose persone hanno ascoltato in silenzio pronunciare i nomi dei 1.677 medici, infermieri e operatori ospedalieri uccisi nella Striscia. Nel corso del sono Flash mob state accese torce, lumini e lampade così da illuminare simbolicamente la notte su Gaza

Sono 1677 gli operatori sanitari e i medici morti per assicurare le cure ai civili

Operatori sanitari e medici morti nella striscia di Gaza per assicurare la cura ai civili, caduti nel mentre tentavano di salvare altre vite. L’iniziativa di oggi è importante perché dimostra come la guerra di Gaza abbia toccato profondamente la coscienza del personale sanitario italiano”.

La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di pace e serietà

La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di pace e serietà alla presenza anche di numerosi cittadini che hanno raggiunto il piazzale davanti all’ospedale e si sono uniti al personale sanitario che stava effettuando il Flash mob