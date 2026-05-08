Anche il Comune di Magenta ha aderito agli appuntamenti della Milano Civil Week. L’iniziativa metropolitana dedicata quest’anno al tema “Insieme. La società della fiducia”: un invito a ricostruire legami, rigenerare relazioni e valorizzare la coesione sociale che nasce dalla prossimità e dalla corresponsabilità. Dunque la Città della Battaglia ha concesso con il proprio patrocinio alla kermesse e diverse realtà associative locali saranno protagoniste di questa edizione.
Anche Magenta aderisce alla Milan Civil Week
Il primo appuntamento, dal titolo “Alla ricerca del Tesoro Nascosto”: è andato in scena nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, con un percorso a piedi attraverso il territorio magentino per scoprire il mondo del volontariato locale.
Il secondo evento è invece fissato per domani, sabato 9 maggio alle 16.30 presso la Sala Consiliare, l’incontro “San Francesco. Fratelli insieme nel Creato” sul tema della fraternità francescana come modello di società fondata sul dono della fiducia. La Casa delle Culture in via Cavallari 27/29 propone invece sabato sera “Saturday Night Ado” – serata detox digitale per ragazzi dagli 11 ai 15 anni – e domenica 10 maggio “Tempo Creativo – Coltivare Creatività e Cura”, una giornata aperta alla comunità intera.
Il commento dell’assessore
“La fiducia non si costruisce con le parole – sottolinea l’assessore al Welfare Giampiero Chiodini – ma con i gesti quotidiani: aprire uno spazio, camminare insieme per la città, scegliere di stare in presenza. Gli eventi della Civil Week mostrano in modo concreto che le reti associative e la partecipazione civica producono coesione reale, soprattutto quando riescono a coinvolgere le nuove generazioni, che di questa società sono le vere protagoniste.”