Anche lo Ial di Legnano protagonista della Civil week con "Sapori in strada"

Lo IAL (in maiuscolo) Lombardia di Legnano ha partecipato con entusiasmo alla sesta edizione della Civil Week 2024, un evento dedicato a promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva attraverso una serie di iniziative coinvolgenti sul territorio milanese.

Quest'anno, abbiamo fatto il nostro debutto con l'evento "Sapori in Strada", che ha riscosso un grande successo.

Gli ospiti d'eccezione

Presenti all’evento, le famiglie degli allievi, amici, i futuri partecipanti al percorso IFTS e le istituzioni: il sindaco della Città di Legnano Lorenzo Radice, il presidente della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Salvatore Forte e Luigi Rondanini del Rotary Club Ticino.

I contenuti della kermesse

Durante "Sapori in Strada", gli studenti del percorso IFTS Tecniche di gestione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico hanno deliziato i partecipanti con piatti gustosi preparati con prodotti locali, seguendo lo stile dello street food. Sotto la guida dello

chef Federico Cannarozzo, hanno dimostrato competenza e creatività, offrendo un'esperienza gastronomica unica.

In linea con il tema della Civil Week, sono stati anche celebrati i principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare attenzione all'articolo 4 sul diritto al lavoro e all'articolo 35 sul diritto alla formazione. Come ente accreditato con la Regione Lombardia, lo IAL di Legnano si impegna a promuovere l'alta formazione e l'occupazione attraverso programmi formativi mirati e collaborazioni con il mondo del lavoro.

La partecipazione dei nostri studenti a questa manifestazione testimonia il successo della nostra proposta formativa, che si traduce in opportunità concrete di lavoro. L'anno scorso, il 70% dei nostri studenti è stato confermato dalle aziende, confermando l'efficacia del nostro approccio didattico.

In conclusione, la Civil Week 2024 è stata un'opportunità straordinaria per lo IAL di Legnano di mostrare il suo impegno nei confronti della comunità e della formazione professionale. Continueremo a lavorare per creare opportunità significative per i nostri studenti e

contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.