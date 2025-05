Un centinaio i confratelli ambrosiani, quidati dal priorato diocesano, che nei giorni scorsi si sono recati a Roma per partecipare al Giubileo delle Confraternite, promosso dalla Confederazione delle Confraternite d'Italia, e svoltosi dal 16 al 18 maggio , tra questi una bella rappresentanza della Confraternita del SS. Sacramento di Rho San Vittore.

Anche la Confraternita del SS, Sacramento in pellegrinaggio a Roma

Passaggio alle porte Sante, celebrazione Eucaristica per le confraternite del Nord Italia, grandiosa processione dal Colosseo al Circo Massimo e celebrazione di intronizzazione di Papa Leone XIV in piazza San Pietro domenica 18 maggio i momenti salienti del pellegrinaggio. Per l'ovest della Diocesi di Milano erano presenti anche le confraternite di Abbiategrasso, Cassano Magnago, Ispra, Saronno.