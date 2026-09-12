Anche il capitano Francesco Mattei lascia la Compagnia di Rho

Dopo il colonnello Daniela Nuzzo, che ha salutato la città nei giorni scorsi, anche il capitano Francesco Mattei, vicecomandante della Compagnia dei carabinieri di Rho negli ultimi tre anni, lascia la caserma di via Pertini.

Il Capitano Mattei andrà a comandare la Compagnia dei Carabinieri di Cantù

Il capitano andrà a comandare la Compagnia dei Carabinieri di Cantù. Prima di lasciare la città, come fatto dal Colonnello Nuzzo il capitano ha voluto salutare il Sindaco Andrea Orlandi. Primo cittadino che, nell’incontro svoltosi nella mattinata di mercoledì negli uffici del palazzo comunale di piazza Visconti lo ha ricevuto per ringraziarlo del lavoro svolto per la città di Rho e per porgergli i migliori auguri per il suo futuro professionale al servizio di altri territori.

I sostituti del Colonnello Nuzzo e del Capitano Mattei prenderanno servizio a Rho nei prossimi giorni

Per quanto riguarda i sostituti del Colonnello Nuzzo e del Capitano Mattei, al momento non si conoscono ancora i loro nomi, prenderanno servizio a Rho nei prossimi giorni. A Cantù il Capitano Mattei prenderà il posto del Maggiore Christian Tapparo che era al comando della Compagnia dei Carabinieri canturina da quattro anni.