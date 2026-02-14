Anche i sindaci di Arese e Legnano tra i protagonisti del viaggio in Terra Santa: quattro giorni di dialogo e diplomazia

Seguendo la visione della “diplomazia delle città” i sindaci di Arese, Luca Nuvoli, e Legnano, Lorenzo Radice, insieme ai colleghi di Gorgonzola, Lecco, Lesmo e Seregno, hanno concluso una missione di quattro giorni in Terra Santa

Non solo fasce tricolori tra le mura dei Municipi, ma costruttori di ponti in territori martoriati. Seguendo la visione della “diplomazia delle città” i sindaci di Arese, Luca Nuvoli, e Legnano, Lorenzo Radice, insieme ai colleghi di Gorgonzola, Lecco, Lesmo e Seregno, hanno concluso una missione di quattro giorni in Terra Santa.

Il viaggio dei sindaci in Terra Santa

Un viaggio nato con l’obiettivo di fare ciò che un amministratore fa quotidianamente: ascoltare la gente e cercare soluzioni concrete, lontano dai grandi riflettori internazionali. La delegazione ha toccato con mano una Palestina spesso invisibile, fatta di muri e check-point che soffocano la libertà di movimento, il lavoro e il diritto alla preghiera.

Il racconto si è caratterizzato per l’ascolto di diverse voci istituzionali

Il racconto è passato attraverso le voci istituzionali di Nicola Maher Canawati e Lucy Talgieh (sindaco e vicesindaco di Betlemme) e del governatore di Gerico Hussein Hamayel, ma ha trovato il suo cuore pulsante nel contatto con chi assiste gli ultimi. Dalla cura dei bambini audiolesi di Effetà all’orfanotrofio della Crèche, fino all’eccellenza del Caritas Baby Hospital, i sindaci hanno visto il volto della resilienza.

“Rompere il silenzio”

“Ci è stato assegnato un compito preciso: rompere il silenzio”, ha spiegato la prima cittadina. Un mandato che passa per l’invito a tornare in questi luoghi per rimettere in moto un’economia della dignità, ma anche nel sostegno a figure come il vicario William Shomali e Ibrahim Faltas, che proteggono i luoghi santi e l’istruzione. In ogni incontro, dalla delegazione dei Carabinieri italiani ai parroci locali, “una sola parola ha fatto da filo conduttore: speranza. Quella di chi, nonostante le fatiche quotidiane, non smette di sognare un futuro di pace per le prossime generazioni”, ha affermato al termine la sindaca di Gorgonzola, Ilenia Scaccabarozzi.