Anche Casorezzo vivrà la sua Festa dello sport. L’appuntamento è in programma per sabato 7 settembre in anfiteatro dove saranno presenti gli stand delle associazioni che proporranno le rispettive attività.

Cresce l’attesa per l’evento di sabato in anfiteatro a Casorezzo

Sabato si terrà la consueta Festa dello sport di Casorezzo. Le attività, composte da una vasta gamma, saranno ospitate in anfiteatro. A partire dalle 15, infatti, i bambini e i ragazzi potranno provare tutte le discipline proposte e, per recuperare le giuste energie, è prevista l’offerta di una merenda per tutti.

L’elenco delle realtà “in vetrina”

E’ previsto il coinvolgimento di una serie di realtà sportive tra cui l’Ac Casorezzo, il Gruppo ciclistico di Ossona, lo Skating club di Vanzaghello, il Cief, il Gruppo sportivo dell’oratorio di Ossona, il Centro minibasket Alto Milanese e l’Asd Atletica Casorezzo, quindi le arti marziali con il nippon kempo.