Appuntamento domenica 21 settembre al parco Arcadia di Bareggio dalle ore 12 con degustazione di vini, antipasti, primi, secondi e dolci provenienti da tutta Italia.

Anche Bareggio ha aderito a “Il pranzo della domenica”

Il Comune di Bareggio ha aderito all’iniziativa nazionale ‘Il pranzo della domenica’, promossa da Anci insieme al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, in sostegno della candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.

Al Parco Arcadia le associazioni prepareranno piatti tipici della nostra tradizione.