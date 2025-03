Anche Arese si unisce a Emergency nella campagna «r1pud1a» la guerra

Il Comune ha aderito con convinzione alla campagna promossa da Emergency contro i conflitti nel mondo. «In un’epoca segnata da guerre e tensioni globali, sostenere questa iniziativa è per noi un atto doveroso» – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora alla Cultura e ai Diritti Denise Scupola.

Un impegno ma anche una responsabilità morale nei confronti del presente e delle generazioni future

«Con questa scelta riaffermiamo il nostro ripudio della guerra, non solo come strumento di oppressione, ma anche come mezzo per risolvere le controversie. Un impegno che non è solo un principio cardine della nostra Costituzione, ma anche una responsabilità morale nei confronti del presente e delle generazioni future». Organizzazione fondata da Gino Strada, da sempre Emergency si batte per la pace e il diritto alle cure mediche gratuite nei contesti di guerra. In linea con l’articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra, ha promosso numerose campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di soluzioni pacifiche ai conflitti.

Da sempre ci impegniamo a promuovere il rispetto dei diritti umani

«Da sempre – hanno commentato il Sindaco e l'Assessora – ci impegniamo a promuovere il rispetto dei diritti umani, convinti che siano fondamentali per la costruzione di un mondo più giusto». Il Comune invita tutti i cittadini a unirsi a questa iniziativa, contribuendo con la propria voce a diffondere una cultura di cooperazione e a sostenere un futuro senza guerre. Per aderire, è possibile visitare il sito www.ipudia.it e sottoscrivere l’appello, al fine di affermare ad una voce e con forza i valori di pace e di umanità.