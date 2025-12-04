Sì ai parcheggi rosa a Bareggio. La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì 3 dicembre, ha approvato la delibera di indirizzo per l’istituzione degli stalli di sosta riservati alle donne incinte e ai genitori con bambini fino a 2 anni di età.

Anche a Bareggio arrivano i parcheggi rosa

Ora gli uffici porteranno avanti tutti gli adempimenti burocratici per arrivare quanto prima alla creazione dei parcheggi rosa, che saranno istituiti nei pressi di servizi comunali, farmacie e luoghi frequentati da famiglie con bambini in modo da garantire una maggiore accessibilità e comodità.

Per usufruire di questi stalli sarà necessario munirsi dell’apposito pass, che ha validità anche fuori dal territorio comunale: chi non l’avesse già potrà richiederlo alla Polizia Locale.