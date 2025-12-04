Sì ai parcheggi rosa a Bareggio. La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì 3 dicembre, ha approvato la delibera di indirizzo per l’istituzione degli stalli di sosta riservati alle donne incinte e ai genitori con bambini fino a 2 anni di età.
Anche a Bareggio arrivano i parcheggi rosa
Ora gli uffici porteranno avanti tutti gli adempimenti burocratici per arrivare quanto prima alla creazione dei parcheggi rosa, che saranno istituiti nei pressi di servizi comunali, farmacie e luoghi frequentati da famiglie con bambini in modo da garantire una maggiore accessibilità e comodità.
Per usufruire di questi stalli sarà necessario munirsi dell’apposito pass, che ha validità anche fuori dal territorio comunale: chi non l’avesse già potrà richiederlo alla Polizia Locale.
“Si tratta di un’iniziativa semplice ma molto importante per agevolare le donne in gravidanza e le famiglie con bambini piccoli”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e al Sociale Raffaella Gambadoro. “È un gesto di civiltà che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le famiglie. Siamo convinti che questo provvedimento potrà contribuire a migliorare la qualità della vita dei genitori con bambini piccoli e rendere Bareggio un paese sempre più accogliente e a misura di famiglia”.