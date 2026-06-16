A partire dalla giornata di ieri, lunedì 15 giugno, entra ufficialmente in funzione il nuovo servizio ampliato di trasporto mattutino tra Cerchiate e Pero, dedicato alle persone fragili del nostro territorio.

Ampliato il servizio navetta di trasporto per le persone fragili

Un impegno concreto dell’Amministrazione comunale per migliorare l’accessibilità ai servizi e garantire maggiore autonomia ai cittadini che necessitano di supporto negli spostamenti.

Giorni e modalità

Il servizio si aggiunge a quello già operativo nelle giornate di martedì e giovedì e sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì, consentendo di coprire l’intera settimana, grazie all’utilizzo di un pulmino da 8 posti messo a disposizione e gestito da Astra Soccorso Pero ODV, realtà da sempre vicina alla comunità e punto di riferimento per il volontariato locale.

Obiettivi del servizio

Obiettivi e valore del servizio: trasporto dedicato per cittadini fragili nelle fasce orarie di maggiore necessità, sostegno alla mobilità per chi ha difficoltà negli spostamenti quotidiani intra-comunali, maggiore copertura del collegamento Cerchiate–Pero e collaborazione con il volontariato come elemento centrale delle politiche sociali del Comune

Le parole del sindaco

Il Sindaco Antonino Abbate esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito all’avvio del servizio:

“Ringrazio Astra Soccorso Pero, i volontari, gli Assessori, gli uffici comunali e le associazioni del territorio che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile un servizio essenziale per la qualità della vita dei nostri cittadini più fragili. Questo ampliamento rappresenta un altro impegno mantenuto dall’Amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare i servizi alla persona, sostenendo chi ha più bisogno e valorizzando il ruolo fondamentale del volontariato locale per rendere Pero una comunità sempre più attenta, inclusiva e vicina alle persone”.