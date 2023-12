Amnesty "rinasce" sul territorio unendo gli attivisti di Legnano, Arese, Saronno e Solaro

Gli attivisti e le attiviste di Amnesty international di Legnano, Arese, Saronno e Solaro hanno deciso di unirsi in un nuovo gruppo territoriale che abbraccia tutto l'Ovest Milano e il Saronnese.

Un nuovo grande gruppo territoriale di Amnesty international

L'obiettivo? Lavorare sempre meglio e in modo sempre più capillare. L'annuncio arriva in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti umani, che ricorre il 10 dicembre, e che quest'anno ha coinciso con il 75esimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta il 10 dicembre 1948.

"Uniti e coordinati per organizzare iniziative sempre più incisive"

Il nuovo gruppo territoriale di Amnesty international, organizzazione globale non governativa che dal 1961 difende i diritti umani in tutto il mondo, spiega:

"Questo documento fondativo è un vero caposaldo della nostra civiltà, che tanto ha influenzato trattati e leggi nazionali e internazionali. Una giornata quindi molto importante che permette a tutti, a partire dalle istituzioni, di porre l’attenzione sulla tematica del rispetto e della tutela di tutti gli esseri umani, oggi più che mai una questione ancora molto complessa e discussa nel mondo, sia nei teatri di guerra che nei paesi in pace, nei paesi in via di sviluppo, nel cosiddetto occidente che nel resto del mondo. Amnesty International si batte per la tutela dei diritti umani nel mondo e la Dichiarazione universale dei diritti umani è il faro delle migliaia di attivisti e attiviste del movimento, da quando è nato nel 1961. Anche in Italia da più di 40 anni esistono decine di gruppi territoriali che lavorano ogni giorno. Tra questi, gli storici gruppi di Legnano, Arese e Saronno, che hanno alle spalle diversi decenni di attività. Proprio per lavorare sempre meglio e in modo sempre più capillare, gli attivisti e le attiviste di Amnesty International di Arese, Legnano, Saronno e Solaro hanno deciso di unirsi in un nuovo gruppo territoriale che abbraccia tutto il territorio saronnese e dell’ovest Milano. Una nuova formazione che conta tanti uomini e donne di queste quattro città, e che d’ora in poi lavorerà in modo unito e coordinato per organizzare iniziative sempre più incisive, per lavorare a stretto contatto con enti e associazioni del territorio e per intervenire nelle scuole per educare bambini, bambine e adolescenti al riconoscimento e al rispetto dei diritti civili ed economici delle persone, vicine e lontane".

"Insieme ai Comuni stimoli e proposte sul tema dei diritti umani"

Un nuovo grande gruppo che ha già promosso diverse iniziative, anche in collaborazione con le Amministrazioni locali:

"Abbiamo intrapreso diverse iniziative sia sul fronte dell’educazione dei diritti umani con interventi diretti in alcune scuole superiori, sia sul territorio come per esempio l’esposizione di una mostra nel comune di Solaro. E’ altresì stato proposto ad alcune scuole e biblioteche della zona l’omaggio di una copia del Rapporto annuale 2022-2023 di Amnesty international che ogni anno documenta con precisione e competenza le violazioni che ancora avvengono e che presenta quindi una scheda per ciascun Paese del mondo. Siamo disponibili a estendere tale proposta ad altre realtà interessate nella zona di nostra competenza. In questi giorni poi, le nostre Amministrazioni comunali delle città di Legnano, Arese, Saronno e Solaro hanno aderito alla proposta della Sezione italiana di ricordare ai cittadini e cittadine l’importanza assoluta della Dichiarazione universale dei diritti umani, con i suoi 75 anni storia, esponendo nei luoghi pubblici rappresentative delle singole città uno striscione riportante l’articolo uno della dichiarazione e a darne ulteriore singola rilevanza (comunicati, manifesti, spunti di riflessione eccetera). A loro va quindi il nostro ringraziamento e l’invito a proporre sempre alla cittadinanza stimoli e proposte per una piena consapevolezza e rispetto dei diritti umani".

"C'è tanto da fare!": ecco come unirsi al nuovo grande gruppo

Chi volesse unirsi a questo nuovo grande gruppo, per contribuire nella realizzazione di banchetti, incontri, interventi nelle scuole, raccolta di firme e attività di informazione, può farlo scrivendo a gr022@amnesty.it. "C’è tanto da fare!" dicono gli attivisti.