Amministratori locali del Milanese al Parlamento UE

Accolti da eurodeputata Isalbella Tovaglieri (Lega): “Più peso ai territori nelle decisioni sul futuro dell’Europa”

L’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) ha aperto ieri, martedì 9 settembre 2025, le porte del Parlamento europeo a una delegazione di amministratori locali della Lega della provincia ovest di Milano, in visita a Strasburgo per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee.

Un confronto costruttivo

Hanno fatto il proprio ingresso nella principale sede dell’Eurocamera il consigliere della Città Metropolitana Christian Colombo, insieme al Sindaco di Cusago Gianmarco Reina, i consiglieri comunali di Solaro Fausto Gambarini, di Parabiago Valentina Re, di Castano Primo Corinna Casara, di Ossona Elia Savio e Andrea Colombo.

La delegazione ha visitato l’emiciclo in occasione della sessione plenaria e ha partecipato a un momento di confronto con l’eurodeputata lombarda sull’impatto delle nuove normative europee sugli enti locali e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra i territori e l’Europa.

Il ruolo delle comunità locali