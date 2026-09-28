Amicizia, gratitudine, speranza e tanta solidarietà

Una bella serata nel segno della convivialità quella di venerdì scorso al Centro Anffas il Melograno di strada per Cassinetta ad Abbiategrasso, nella tradizionale cena organizzata dall’associazione per ringraziare tutti gli “Amici” che li sostengono con le loro iniziative.

Un’occasione per incontrarsi e trascorrere qualche ora insieme, gustando dell’ottimo cibo e divertendosi. La serata di venerdì, 25 settembre 2026, al Centro il Melograno è stata come sempre improntata sull’amicizia, sulla gratitudine, speranza e tanta solidarietà. I valori che contraddistinguono lo spirito della grande famiglia Anffas di Abbiategrasso, attiva sul territorio da oltre quarant’anni, essendo nata nel 1984.

Un centinaio i commensali

Un centinaio i commensali a rappresentare le tante associazioni del territorio che ogni anno si spendono per aiutare Anffas Abbiategrasso e fondazione il Melograno.

In rappresentanza del Comune di Abbiategrasso la vicesindaco Beatrice Poggi e l ‘assessore Roberto Albetti oltre la presenza della presidente della commissione Pari Opportunità Simona Posla.

Ad aprire la serata Rita Cussigh (presidente Fondazione Il Melograno) e Massimo Simeoni (presidente Anffas) che nel ringraziare i presenti, con orgoglio hanno parlato dell’apertura del nuovo centro diurno , inaugurato lo scorso 9 maggio, che ha dato nuovo entusiasmo all’interno dell’Associazione, con spazi più moderni ed efficienti.

Nuove esperienze

Altro intervento quello della dottoressa Marianna Gellera , direttrice di Fondazione Renato Piatti, che sovrintende tutte le attività nelle strutture del Centro il Melograno, che oltre a confermare l’entusiasmo dei ragazzi ospitati nel Centro Diurno, ha anche raccontato:

“Della nuova esperienza lavorativa di alcuni ragazzi che stanno svolgendo nell’azienda Bennati di Cassinetta di Lugagnano e anche del ciclo di concerti del Coro degli elefanti, formato da tanti ragazzi del Centro, che oltre in varie strutture come oratori e casa di riposo, sono stati recentemente ospitanti per un concerto underground alla stazione Garibaldi nella metropolitana milanese con grande successo”.

A concludere lo storico volontario Alberto Gelpi che ha illustrato i prossimi eventi per sostenere Anffas:

“Sono molti gli appuntamenti che ci accompagneranno al Natale 2026, ma soprattutto mi preme sottolineare la nuova lotteria di Natale, che vede quest’anno come primo premio un grande televisore da ben 85 pollici e una serie di tantissimi altri premi. Molto importante, come sempre, è stata la determinante collaborazione e organizzazione degli Amici del Melograno che si sono superati per la preparazione della cena e per il servizio hai tavoli” ha commentato Gelpi.