Amga sceglie la continuità: il cda riconfermato in toto

Riconfermato in toto il Consiglio di amministrazione di Amga Legnano.

Pierluigi Arrara resta alla guida di Amga: Benzi e Meraviglia consiglieri

Per i prossimi tre anni e, nello specifico, sino all’approvazione del bilancio 2027, Pierluigi Arrara alla guida della spa di via per Busto Arsizio, in qualità di presidente e amministratore delegato. Ad affiancarlo, nel ruolo di consiglieri, saranno ancora Fausto Benzi e Laura Meraviglia. Lo ha deliberato l'assemblea dei Comuni soci riunitasi nella mattinata di oggi, martedì 27 maggio.

"Una delle più importanti multiutility della Città metropolitana"

Arrara commenta:

"Ringrazio anzitutto i sindaci dei Comuni soci per la fiducia che mi hanno nuovamente accordato. Sono onorato di questo incarico e ben consapevole della responsabilità che comporta. Con i suoi 417 dipendenti e ricavi che, nel 2024, hanno totalizzato quota 77 milioni di euro, il Gruppo Amga si qualifica come una delle più importanti multiutility della Città metropolitana".

Arrara si dice fiducioso che, lavorando in armonia e unità d’intenti con i sindaci dei Comuni soci, privilegiando sempre il dialogo e il confronto produttivo, si riuscirà a scrivere insieme il futuro di Amga e delle sue controllate.

Il presidente prosegue:

"Certo, un futuro non privo di sfide e d’incognite, ma che poggia su solidi presupposti".

"Grazie a tutti i dipendenti che ci permettono di offrire servizi di qualità ai cittadini"

I consiglieri Benzi e Meraviglia aggiungono:

"L’impegno di tutti noi sarà orientato a rendere Amga un partner sempre più capace di offrire servizi di qualità ai cittadini e in questo senso non possiamo fare a meno di ringraziare tutti i dipendenti che, con il loro costante impegno, concorrono al raggiungimento di questo obiettivo".