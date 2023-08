Ambulatorio medico temporaneo per i pazienti rimasti senza medico di base

Un altro medico di base cessa l'attività e l'Ats corre ai ripari attivando un ambulatorio temporaneo nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Ambulatorio temporaneo per chi è senza medico di base

Succede a Inveruno. Per rispondere alle esigenze dei pazienti momentaneamente privi di un medico di riferimento a seguito della cessazione dell’attività della dottoressa Gabriella Puricelli, Ats attiverà infatti a partire da domani, mercoledì 2 agosto 2023, il servizio di Ambulatorio medico temporaneo (Amt) che sarà a disposizione dell'utenza tre giorni alla settimana (esclusi festivi e prefestivi), nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in piazza Don Rino Villa 2 (dietro la palazzina Apai).

Chi può accedere al servizio?

L’Amt è ad accesso libero ma gli assistiti che potranno accedere all’ambulatorio sono esclusivamente i cittadini senza medico di medicina generale.

Quali documenti servono?

I cittadini dovranno portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, stampa delle eventuali esenzioni (il medico non avrà accesso al Siss o fascicolo sanitario) ed eventuale documentazione sanitaria pertinente alla visita per la corretta prescrizione di farmaci/visite specialistiche/esami di laboratorio/esami strumentali.

ll medico dell'Ambulatorio temporaneo non eroga prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica; punti di sutura o altre medicazioni.

Certificati per attività sportiva, certificati per rientro scolastico o altri certificati medici possono essere redatti a pagamento come per i medici di medicina generale.

I turni di apertura per il mese di agosto