Amaga cresce ancora: nella multiutility entra anche Morimondo

Si chiude con un importante traguardo strategico l’anno di Amaga SpA. Questa mattina, martedì 30 dicembre 2025, nello studio notarile, è stato formalizzato l’ingresso del Comune di Morimondo nella compagine societaria della multiutility. L’operazione, avvenuta tramite la cessione di quote da parte del Comune di Abbiategrasso, segue di poche settimane l’adesione di Cassinetta di Lugagnano.

Amaga player di riferimento nell’Ovest Milanese

Alla firma dell’atto erano presenti il sindaco di Morimondo, Marco Iamoni, il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, e il presidente di Amaga, Piero Bonasegale.

L’ingresso dei nuovi soci non rappresenta un semplice ampliamento numerico, ma un passaggio cruciale per il posizionamento di Amaga come player di riferimento nell’Ovest Milanese. Grazie a questa espansione, l’azienda di Abbiategrasso rafforza la propria capacità di generare economie di scala e ottimizzare l’erogazione dei servizi.

“Il riconoscimento e la fiducia ricevuti da parte dei nuovi Comuni”, dichiara il Presidente Piero Bonasegale, “confermano la qualità e l’affidabilità del nostro operato. Questo rafforza la volontà dell’azienda di proseguire con determinazione nel percorso di crescita, puntando sul know-how consolidato, sull’innovazione e sull’ampliamento e miglioramento continuo dei servizi offerti. Questa espansione ci permette di raggiungere nuove economie di scala, ottimizzare le risorse e investire ulteriormente in soluzioni all’avanguardia per i nostri cittadini.”

Ampia rete di Comuni serviti

Con l’ingresso di Morimondo, Amaga estende significativamente il proprio raggio d’azione, servendo ora una rete di comuni che comprende Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Castano Primo, Motta Visconti, Vermezzo con Zelo e Cassinetta di Lugagnano. Questa capillarità territoriale è la chiave per offrire risposte puntuali e personalizzate alle diverse esigenze delle comunità locali.

“La sfida che ora raccogliamo con entusiasmo”, conclude il Presidente Bonasegale, “è quella di garantire servizi di qualità eccellente a un numero sempre maggiore di cittadini, perseguendo la nostra mission di servizio alle comunità locali e di presidio territoriale. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze per contribuire allo sviluppo e al benessere di questo importante territorio.”

Il Sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha espresso soddisfazione per il ruolo di “traino” svolto dal comune capofila: