Amaga aderisce alla giornata per la raccolta del farmaco

Anche quest’anno Amaga, multiutility del territorio, aderisce alla ‘Giornata di raccolta del farmaco’ giunta alla sua 24 esima edizione, attraverso le sue farmacie comunali di via Novara 44 e viale Mazzini 101.

L’iniziativa copre l’arco temporale che va da martedì 6 febbraio fino a lunedì 12. Nel dettaglio, chiunque entrando in farmacia potrà donare farmaci da banco, prodotti per l'igiene e la medicazione.

“Anche quest’anno abbiamo raccolto con entusiasmo la proposta del Banco Farmaceutico Italiano - commenta il Presidente Piero Bonasegale - d’altronde, per una realtà come la nostra, fortemente ancorata al territorio, è un dovere etico cercare di prestare il proprio contributo rispetto ad un tema così importante, qual è la lotta contro la povertà sanitaria. Il diritto alla Salute e alla cure - prosegue Bonasegale - deve diventare qualcosa di realmente concreto. Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte. La città di Abbiategrasso, d’altra parte, - conclude il Presidente di Amaga SpA – ha sempre dimostrato di essere una comunità, fortemente coesa e sensibile rispetto a proposte di questo genere. Pertanto, siamo certi che anche questa volta non farà mancare il suo sostegno a chi ha bisogno di farmaci per curarsi”.