Amaga: 50 anni al servizio della comunità

Cinquant’anni di storia, di trasformazioni, di servizi e di persone. Ma soprattutto cinquant’anni di un legame profondo con il territorio, costruito giorno dopo giorno attraverso un’idea semplice e ancora attualissima: un’azienda pubblica deve essere prima di tutto al servizio della propria comunità.

È questo il filo conduttore della grande serata celebrativa organizzata sabato scorso 10 ottobre 2026, negli spazi della Fiera di Abbiategrasso, per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Amaga, Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali, nata nel 1976. Un appuntamento che ha riunito amministratori, rappresentanti delle istituzioni, dipendenti e persone che hanno contribuito alla crescita dell’azienda.

Il presidente dell’azienda pubblica multiservizi Piero Bonasegale:

«Il mondo cambia a una velocità impressionante e noi dobbiamo saper cambiare con lui. Ma c’è qualcosa che non cambierà mai: la nostra missione di essere al servizio dei cittadini e del territorio». Otto Comuni soci (Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Morimondo, Motta Visconti e Vermezzo con Zelo), presto nove con Gaggiano, 163 dipendenti e quasi 19 milioni di euro di fatturato. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni.

Tra gli ospiti l’europarlamentare Mario Mantovani, il consigliere regionale Silvia Scurati e il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, insieme ai rappresentanti dei Comuni soci e del territorio. Sono intervenuti i sindaci: Linda Colombo di Bareggio, Flavio Crivellin di Albairate, Domenico Finiguerra di Cassinetta di Lugagnano, Marco Andrea Iamoni di Morimondo, Primo Paolo De Giuli di Motta Visconti, Ada Rattaro sindaco di Vermezzo con Zelo. Con loro anche il sindaco di Gaggiano Enrico Baj.

«Cambiare è necessario, dimenticare le nostre radici sarebbe un errore. Cinquant’anni non sono soltanto un anniversario da celebrare, ma una responsabilità che abbiamo il dovere di raccogliere e portare avanti – dichiara il presidente Piero Bonasegale –. Amaga è nata nel 1976 per rispondere a bisogni concreti della comunità. Da allora è cambiato praticamente tutto: le tecnologie, i servizi, le normative, l’organizzazione del lavoro e le aspettative dei cittadini. Oggi il mondo cambia a un ritmo serrato, che ci impone di innovare continuamente, anticipare le esigenze e affrontare sfide sempre più complesse. Ma c’è un principio che non deve cambiare mai: la nostra missione originaria. Essere un’azienda pubblica che lavora per il territorio, che mette al centro le persone e che considera la qualità dei servizi un impegno quotidiano, non uno slogan».

«Il nostro passato non deve essere una fotografia da conservare, ma una radice dalla quale continuare a crescere. Dobbiamo avere il coraggio di trasformarci, investire, ampliare le competenze. Perché il vero successo di Amaga non si misura soltanto nei bilanci o nei risultati economici, ma nella fiducia dei cittadini, nella capacità di rispondere ai loro bisogni e nel valore che riusciamo a restituire alle comunità. Questa è l’eredità dei nostri primi cinquant’anni ed è la promessa che vogliamo consegnare ai prossimi cinquanta» precisa Bonasegale