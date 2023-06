Alzheimer Cafè, saluto all'estate al giardino protetto

Tutti gli Alzheimer cafè del Rhodense, a cui si sono aggiunti quest’anno i Comuni di Lainate e Settimo Milanese, si ritrovano anche quest’anno per la IV Edizione del Saluto all’estate scegliendo come location Cornaredo e il suo giardino protetto e di Comunità del Centro Polivalente il Melograno, in via Brera 31 a Cornaredo

Alzheimer Cafè

L’evento, con inizio alle 10, dopo un breve saluto di benvenuto e accoglienza dei partecipanti, vedrà la presentazione e l’avvio del progetto «Post-it Affida un pensiero». Il progetto sarà condotto dall’arte terapeuta Raffaella Fontana che accompagnerà i presenti (familiari, caregiver, ammalati, persone affette da decadimento cognitivo e sindromi dementigene e volontari) nell’affidare e condividere un ricordo o un pensiero, nelle sue più svariate forme, su un post-it con l’obiettivo di realizzare una grande opera collettiva che coinvolga le persone connesse con il mondo dell’Alzheimer in un flusso di pensieri e emozioni generosamente condivise.

Per poi essere presentato anche nel più ampio progetto AlzheimerFest nazionale nella tappa del 15-16-17 settembre a Gavirate.

Giardino protetto

Le emozioni proseguiranno con l’Alzheimer in Fiore e l’inaugurazione del percorso sensoriale del Giardino Protetto Alzheimer: un percorso di 10 metri di lunghezza per un metro di larghezza per tutti, dai più piccoli agli anziani. Tronchetti di legno, sabbia fine, ghiaia, ciottoli e corteccia offriranno esperienze tattili sorprendenti: solletico, soffice, duro, umido, freddo, tiepido, spigoloso...

Saluto all'estate

Un percorso che può essere fatto da tutti, con lo scopo di far ricordare alle persone anziane la sensazione del camminare a piedi nudi per rivivere le emozioni della propria infanzia e stimolare quindi ricordi e per far vivere ai bambini invece una nuova esperienza e nuove sensazioni. A chiudere la mattinata un aperitivo di saluto e un brindisi all’estate per poi rivedersi a settembre.