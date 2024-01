Alzaia Naviglio chiusa tra Vermezzo e Gaggiano

Con ordinanza del Presidente del Consorzio del 4 gennaio 2024 è stata disposta l’interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili e di quelli utilizzati per la manutenzione, sulla strada alzaia del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra la progr. km 24+300 in Comune di Vermezzo con Zelo (MI) e la progr. km 28+800 in Comune di Gaggiano (MI) da lunedì 8 gennaio al giorno 3 aprile 2024 al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di ripristino spondale del canale.

Stagione delle asciutte

Con l’avvio delle asciutte dei Navigli occidentali con la diminuzione di portata del Naviglio Grande (da 22 a 6 mc/s), in consorzio può effettuare gli interventi di manutenzione in alcuni punti degli storici canali. Il Consorzio provvederà invece ad asciugare il tratto di Naviglio dal ponte Ginori a Castelletto di Abbiategrasso per consentire lo svolgimento dei lavori pianificati. Non appena il tratto richiamato sarà completamento asciutto, MM SpA avvierà il ripristino definitivo della falla apertasi qualche tempo fa sul fondo del canale in territorio milanese. La fine di questi ultimi lavori è prevista indicativamente entro la metà del mese di marzo 2024. Contestualmente all’inizio dell’asciutta saranno effettuati i primi recuperi della fauna ittica