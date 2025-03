Alunni in visita all'Ecocentro

Mattinata all’Ecocentro venerdì 28 marzo per gli alunni della scuola primaria San Francesco D’Assisi di Vanzaghello, nell'ambito del progetto di educazione ambientale “Quanto mondo abbiamo addosso?" proposto e finanziato dal Consorzio dei Navigli Spa e da Società Cooperativa Idealservice in collaborazione con la Cooperativa La Solidarietà.

Il progetto

"L'iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e consapevolezza per gli alunni della nostra scuola primaria - racconta il sindaco Arconte Gatti - In particolare, la visita all’Ecocentro comunale, guidata dalle esperte educatrici ambientali Natalia ed Elisa della Cooperativa La Solidarietà, ha permesso ai bambini di avvicinarsi in modo pratico e coinvolgente alle buone pratiche di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti. Grazie al loro prezioso supporto i nostri piccoli alunni hanno avuto l’opportunità di imparare concretamente come ridurre il rifiuto indifferenziato e migliorare le proprie abitudini quotidiane".

I risultati

I bambini hanno partecipato con grande curiosità e attenzione: "Hanno dimostrato di essere già dei piccoli cittadini consapevoli, capaci di insegnarci quanto sia importante rispettare l’ambiente che ci circonda. È stato bello vedere come, anche a questa età, le nuove generazioni siano già pronte a fare la differenza nel loro piccolo", afferma il primo cittadino.

I ringraziamenti

Gatti rivolge poi un ringraziamento a chi ha permesso la realizzazione del progetto: "Cooperativa La Solidarietà, Consorzio dei Navigli Spa, Idealservice, le insegnanti della scuola primaria San Francesco D’Assisi, l’Ufficio Tecnico comunale e gli operatori della Cooperativa Spazio Aperto, senza i quali non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti per l’impegno e la passione che avete messo in questa esperienza educativa", conclude il sindaco.