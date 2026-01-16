Alunni alla scoperta delle tradizioni con la «Giornata del dialetto»

Un pomeriggio per riscoprire e vivere assieme le tradizioni. Protagonisti giovedì dalle 15 al Centro sociale anziani di piazza Pertini a Vanzaghello sono stati i giovani alunni di quarta della scuola primaria e i bambini della scuola materna parrocchiale, invitati dall’Amministrazione comunale a partecipare all’iniziativa intitolata «Giornata del dialetto e Sant’Antonio del porcello», che è stata allietata da dialoghi divertenti, aneddoti e barzellette legate alla lingua e cultura locale.

La riscoperta delle radici linguistiche e culturali del territorio

«La valorizzazione del nostro dialetto rappresenta un patrimonio culturale prezioso, capace di custodire la memoria delle tradizioni e di rafforzare il senso di identità e appartenenza alla comunità. In tale prospettiva, l’Amministrazione comunale di Vanzaghello ha inserito questa progettualità da diversi anni all’interno del Piano del Diritto allo studio, quale occasione educativa e formativa per gli alunni – affermano il sindaco Arconte Gatti e l’assessore alla Pubblica istruzione Doris Giugliano – Anche quest’anno abbiamo quindi voluto invitare gli alunni delle classi quarte della scuola primaria San Francesco alla “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, un momento di incontro e di valorizzazione delle nostre radici linguistiche e culturali. Un’occasione speciale per i bambini di avvicinarsi alle tradizionali locali attraverso racconti, letture e attività pensate per stimolare curiosità e partecipazione».

Il pomeriggio di festa si è concluso con una merenda tutti assieme: pane e nutella per i bambini offerti dalla Fioreria Sant’Ambrogio e pane e porchetta per gli iscritti del Centro sociale anziani Vanzaghello.