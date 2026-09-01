Altri sessanta giorni per finire l’asilo nido di via San Martino

“La costruzione del nuovo asilo nido di via San Martino a Rho è proseguita durante tutto il mese di agosto e le lavorazioni sono in fase di ultimazione; come stabilito dalle linee guida Pnrr, oltre il termine del 31 agosto 2026 sono comunque previsti ulteriori 60 giorni per attività di completamento”. Queste le affermazioni fatte nelle scorse ore dall’amministrazione comunale dopo le polemiche dei gruppi di opposizione dovute ai ritardi nella conclusione dei lavori.

L’assessore Emiliana Brognoli “L’obiettivo è quello di consegnare alla città un asilo nido moderno, sicuro e di qualità”

“Dall’inizio di questo complesso iter, l’obiettivo è quello di consegnare alla città un asilo nido moderno, sicuro e di qualità – spiega l’assessore Emiliana Brognoli – Purtroppo, nel corso dei lavori si possono verificare imprevisti, criticità e ritardi. L’Ufficio Tecnico e l’Amministrazione seguono quotidianamente l’evolversi della situazione, puntando a consegnare il prima possibile alla città un nido innovativo, capace di dare risposte a tante famiglie del territorio. Ci scusiamo per la lunga attesa, che ha preoccupato prima di tutto l’Amministrazione, dovendo rispettare i tempi imposti dalle regole per i fondi Pnrr.”

“Siamo verso il traguardo, confidiamo di raggiungerlo al più presto”

Un’opera partita con il piede sbagliato. “L’Amministrazione non ha mai nascosto le difficoltà incontrate dall’impresa e in particolare per la bonifica dell’area, che ha richiesto più tempo del previsto, ritardando notevolmente l’avvio dei lavori – afferma Brognoli – L’Ufficio Tecnico ha effettuato costanti monitoraggi e sopralluoghi insieme alla direzione lavori. Per una circoscritta porzione di terreno, sulla quale le attività di bonifica non hanno consentito di raggiungere gli esiti previsti, è in corso l’intervento definitivo di messa in sicurezza, condiviso con gli Enti preposti alla tutela della salute della popolazione. Tale intervento garantisce la fruibilità in sicurezza dell’asilo nido. Siamo verso il traguardo, confidiamo di raggiungerlo al più presto”