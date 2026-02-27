Martedì 3 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Mondiale dello Scrittore, si svolgerà presso l’ufficio postale di via Palestro 30 a Legnano, un’iniziativa filatelica dal titolo “La scrittura Racconta La Cultura Postale”.
All’Ufficio postale di Legnano un’iniziativa speciale dedicata allo scrittore
La Giornata Mondiale dello scrittore nasce nel 1986 grazie al PEN club (Pen, Poets, Essaysts, Novelists) – associazione e organizzazione internazionale non governativa di poeti, saggisti e romanzieri, fondata a Londra nel 1921.
Durante l’iniziativa interverranno: Maria Grazia Dosio scrittrice, consigliera USFI e autrice di un blog sulla cultura filatelico postale; Raffaele Baroffio cardiologo, scrittore, saggista; Gabriele Discetti appassionato di scrittura e filatelia.
Alle ore 11:00 si svolgerà una cerimonia di bollatura per riconoscere e celebrare la creatività letteraria.
Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.