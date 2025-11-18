All’ospedale Fornaroli in tre giorni 17 nuovi nati

Tutta l’attività ambulatoriale, di ginecologia e ostetricia, è tornata a pieno regime

Intensa attività delle sale parto e della neonatologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta: 17 nuovi nati in tre giorni

E’ stata una settimana intensa, la scorsa, per i Reparti di Ginecologia/Ostetricia e Neonatologia dell’Ospedale “Fornaroli”: in soli tre giorni, 17 nuovi nati, 5 dei quali nella sola mattinata di giovedì. Fra di loro, due gemellini. I neonati e le mamme stanno bene e, quasi tutti, sono stati già stati dimessi.

Open Day mensili

Tutta l’attività ambulatoriale, di ginecologia e ostetricia, è tornata a pieno regime, così come gli interventi in sala operatoria. Proseguono con successo gli Open Day mensili, ogni secondo sabato del mese, dedicati alle future mamme, con la visita alle Sale Parto.