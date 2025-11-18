All’ospedale Fornaroli in tre giorni 17 nuovi nati

Intensa attività delle sale parto e della neonatologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta: 17 nuovi nati in tre giorni
E’ stata una settimana intensa, la scorsa, per i Reparti di Ginecologia/Ostetricia e Neonatologia dell’Ospedale “Fornaroli”: in soli tre giorni, 17 nuovi nati, 5 dei quali nella sola mattinata di giovedì. Fra di loro, due gemellini. I neonati e le mamme stanno bene e, quasi tutti, sono stati già stati dimessi.
Open Day mensili
Tutta l’attività ambulatoriale, di ginecologia e ostetricia, è tornata a pieno regime, così come gli interventi in sala operatoria. Proseguono con successo gli Open Day mensili, ogni secondo sabato del mese, dedicati alle future mamme, con la visita alle Sale Parto.
“Medici, alcuni dei quali provenienti da altre realtà sanitarie del territorio, ostetriche, infermieri e operatori non si sono mai fermati – spiega il Direttore Sanitario Valentino Lembo – nemmeno durante le fasi più delicate che hanno riguardato il reparto di Ginecologia e Ostetricia, nei mesi scorsi. I servizi per i cittadini hanno sempre mantenuto un elevato livello di qualità, professionalità e competenza. Pochi giorni fa, a seguito di procedura concorsuale, è stato individuato il nuovo Primario. Si tratta del dott. Giorgio Formenti. Prosegue intanto il reclutamento del personale al fine di completare la rosa del reparto”.