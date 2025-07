All'oratorio con Federcaccia per scoprire la fauna dei nostri boschi

Nei giorni scorsi, per il terzo anno consecutivo, è tornata nell'oratorio Sacra Famiglia di Magenta l’attività di educazione ambientale organizzata dal nucleo locale della Federcaccia Eligio Colombo e patrocinata da "Fondazione Una - a favore dei bambini".

Un evento che ha visto coinvolte circa 200 persone, tra volontari, animatori, e bambini di età compresa tra 5 e 10 anni. Così ha spiegato l'attività la sezione magentina di Federcaccia:

«L’oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia di Magenta, ci ha ospitati, per far conoscere e vivere più da vicino la fauna, presente, e spesso poco visibile, nei nostri boschi e nelle nostre campagne. La presenza di volontari della Federcaccia, è stata preziosa per far conoscere le attività che vengono svolte dai cacciatori a favore dell’ambiente, come la pulizia dei sentieri e il controllo e monitoraggio degli animali. Il contributo della dottoressa Antonella Labate, ha favorito l’apprendimento e incuriosito i bambini rispetto alla divulgazione etologica, attraverso attività ludiche accompagnate da lezioni scientifiche».