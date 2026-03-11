All’interno della rassegna “Marzo è Donna”, il Comune di Magenta promuove un momento di incontro e approfondimento dedicato a un tema sempre più importante nella vita quotidiana: la consapevolezza finanziaria.

All’interno di “Marzo donna” un incontro dedicato alla consapevolezza finanziaria

Mercoledì 18 marzo alle ore 18.00 si terrà online “Le donne contano – Incontro di educazione finanziaria”, realizzato da Telefono Donna Italia in collaborazione con FEDUF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.

L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e accessibili per rafforzare le competenze finanziarie di base. Parlare di educazione finanziaria significa infatti imparare a gestire in modo più consapevole le proprie risorse, affrontando con maggiore serenità le scelte economiche della vita di tutti i giorni.

Durante l’incontro si parlerà di come organizzare entrate e uscite, di risparmio e pianificazione, di come costruire piccoli obiettivi economici sostenibili nel tempo e di come affrontare in modo più consapevole il tema dell’indebitamento.

Sarà uno spazio di confronto pratico e chiaro, pensato per tutte, indipendentemente dal livello di conoscenze pregresse. L’educazione finanziaria, infatti, non è una materia riservata agli esperti, ma una competenza che riguarda la vita quotidiana e che può aiutare ciascuno a sentirsi più autonomo e sicuro nelle proprie decisioni.

Tante cose da imparare

Imparare a leggere un bilancio familiare, pianificare una spesa importante o valutare i rischi di un impegno economico significa rafforzare la propria capacità di scelta e la propria autonomia. In questo senso, la consapevolezza finanziaria può diventare anche uno strumento di tutela personale, perché contribuisce a prevenire situazioni di dipendenza o squilibrio nelle relazioni.

L’incontro vuole quindi essere un’occasione di dialogo e condivisione, per costruire insieme maggiore consapevolezza e benessere economico.

La partecipazione è gratuita e l’evento si svolgerà online. Per accedere è possibile utilizzare il QR code presente nella locandina oppure inserire i dati di accesso:

ID riunione: 899 7884 0471

Codice d’accesso: 905156.