Giovedì 16 aprile, alle ore 21.00 presso il Teatro Tirinnanzi Città di Legnano di piazza IV Novembre, si terrà il tradizionale concerto di apertura del Palio di Legnano.

Allegromoderato suonerà al concerto di apertura del Palio

Sul palco salirà quest’anno l’orchestra AllegroModerato, un ensemble inclusivo, formato da circa 40 musicisti professionisti e musicisti con disabilità.

Nell’ottica degli 850 anni dalla Battaglia di Legnano, Fondazione Palio ha voluto dare un’impronta sociale e di inclusione ad un appuntamento a cui viene affidata l’apertura del Palio: «Negli scorsi quattro anni il concerto di apertura del Palio è stato affidato alla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, che ringraziamo per aver dato prestigio e solennità a questo appuntamento – spiega il presidente di Fondazione Palio, Luca Roveda, a nome di tutto il Cda -. Quest’anno il Consiglio della Fondazione Palio ha scelto di proporre un programma diverso, affidando il palco del Teatro Tirinnanzi all’orchestra AllegroModerato, una realtà straordinaria che unisce qualità musicale e inclusione. In occasione degli 850 anni dalla Battaglia di Legnano abbiamo voluto dare a questo momento inaugurale anche un significato sociale: la musica diventa così uno strumento di integrazione, capace di valorizzare il talento di musicisti con fragilità e di ricordarci quanto la comunità sia più forte quando sa accogliere e dare spazio a tutti. È un messaggio che sentiamo profondamente vicino ai valori del Palio e delle nostre Contrade».

Fondazione Palio ringrazia inoltre Pomini Long Rolling Mills, azienda partner di Fondazione Palio, per l’importante supporto e contributo dato all’organizzazione della serata musicale.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) Screenshot ← →

AllegroModerato: chi sono

AllegroModerato è un centro di formazione musicale, con sede a Milano, che si rivolge a bambini, giovani e adulti con disabilità. Le diverse formazioni che spaziano dalla musica sinfonica alla musica elettronica, passando dalla musica corale e dal rock, sono protagoniste di numerosi concerti in Italia e all’estero e offrono progetti che coniugano un alto livello artistico con una reale inclusione sociale. AllegroModerato collabora con conservatori e scuole di musica promuovendo la sua originale metodologia di “Educazione Orchestrale Inclusiva” e ha contribuito alla creazione di nuove orchestre in Italia e all’estero (Orchestra AllegroModerato Diego Suarez – Madagascar). AllegroModerato promuove progetti musicali nelle scuole, negli ospedali, negli istituti di pena e ha creato la Light Orchestra composta da donne migranti e l’Orchestra Accordi Ritrovati con genitori e caregiver di musicisti con disabilità. AllegroModerato offre alle aziende e alle imprese percorsi inclusivi di Team Building Orchestrale.

Nel 2017 l’orchestra ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica italiana un’onorificenza al merito per il valore sociale ed artistico del suo lavoro. Forte di un consolidato repertorio sinfonico appositamente rielaborato, è inoltre regolarmente invitata nei cartelloni delle stagioni concertistiche di importanti istituzioni musicali e ha all’attivo numerosi concerti in

tutta Italia e all’estero (Regno Unito, Argentina, Ungheria, Malta), oltre a collaborazioni con prestigiosi musicisti di rilievo nazionale (Eugenio Finardi, Franco Mussida, Morgan, Stefano Bollani) e internazionale (Orchestra Sinfonica di Gyor, Charity Symphony Orchestra di Southampton).

Diverse anche le collaborazioni in ambito teatrale, tra queste L’Otello Circus con la compagnia La Ribalta di Bolzano, spettacolo premiato dalla critica e dal pubblico.

L’Orchestra AllegroModerato è stata invitata dal Ministero Per la Disabilità a suonare al

primo G7 per l’ inclusione e la disabilità svoltosi ad Assisi nel 2024, portando in questo

contesto internazionale il valore aggiunto di una eccellenza italiana relativa al lavoro con

musica e disabilità.