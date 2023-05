All'asta la Land Rover della Protezione Civile di Cornaredo.

Asta

C’è tempo sino al 9 giugno per partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune per vendere la storica jeep Land Rover che ha servito sino ad oggi la Protezione Civile cittadina, fornita ora di un nuovo mezzo recentemente acquistato.

Il prezzo a base d’asta è di 13mila euro, ed il mezzo è visionabile previo appuntamento con la Polizia locale di Cornaredo nel cortile dell’ufficio tecnico di via dei Mille.

Land Rover

Si tratta di un Land Rover Ldva 90 H T Turbo, immatricolato nel 1990, alimentato a gasolio e con una cilindrata di 2495 cc, revisionato a ottobre 2021. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica fra quelle pervenute. L’apertura delle buste è prevista il 16 giugno. Sul portale internet del Comune di Cornaredo sono a disposizione tutti i dettagli sui documenti da presentare per provare ad aggiudicarsi il mezzo, ancora fornito delle livree della Protezione Civile.