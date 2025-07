Allarme sicurezza: "Crescono gli episodi criminali"

A Castelletto

Prima una rapina in casa, poi la fuga di un pirata della strada: il gruppo del Controllo del Vicinato, preoccupato, rivolge un appello al sindaco Cucchetti.

Preoccupazione in tema sicurezza arriva dal gruppo locale di Controllo del Vicinato.

Sicurezza a Castelletto: rapina in casa e pirata della strada

L’allarme deriva dall’aggravarsi di eventi criminali registrati nella frazione Castelletto. Fausto Benzi, referente dell’associazione Controllo del Vicinato ha commentato:

"In questi ultimi mesi sono accaduti fatti incresciosi che destano grande preoccupazione. In via Cornelli, a maggio, si è verificata per la prima volta una rapina in abitazione con immobilizzo di persona, in pieno giorno. A giugno in via Della Valle un automobilista, sfrecciando a elevatissima velocità, ha urtato una persona facendola cadere, e il pirata della strada non si è nemmeno fermato per soccorrerla. Due fatti gravi che impongono delle riflessioni da parte di tutti, delle istituzioni e delle diverse forze dell’ordine".

È stata fatta una riunione ad hoc del Controllo del Vicinato

Come referente Acdv di zona, Benzi ha gestito l’avvio dell’iniziativa a Buscate, dove sono installate 107 videocamere adibite come videosorveglianza, di cui 38 anche come lettura targhe. Come primo atto si vuole conoscere il numero di videocamere presenti a Cuggiono e Castelletto, e anche eventuali progetti di implementazione delle stesse. Per sviluppare altre iniziative concrete di sicurezza, è stata fatta una riunione del gruppo Controllo del Vicinato che ha stilato una serie di richieste, rivolte al sindaco Giovanni Cucchetti, per un intervento urgente.

Chieste nuove videocamere e nuovi dossi stradali

Ha spiegato Benzi:

"Nel documento che abbiamo protocollato, si richiede l’installazione di un numero adeguato di nuove videocamere nella frazione Castelletto così da permettere la chiusura ad anello delle principali vie di comunicazione, il monitoraggio delle strade, agevolando il lavoro delle forze dell’ordine. La presenza di nuovi sistemi di controllo aumenta la dissuasione di eventi malavitosi. È stata inoltre richiesta la posa di nuovi dossi dissuasori in via Della Valle con dimensioni rilevanti, adatti al transito di autobus e mezzi agricoli. Per ottenere risultati sul fronte sicurezza siamo convinti della necessità di un dialogo continuo con l’Amministrazione, unito alla sorveglianza della propria via, in una collaborazione e cooperazione tra vicini sempre più importante".

Nella foto di copertina: da sinistra, il sindaco Giovanni Cucchetti, il referente cittadino del Controllo del Vicinato Fausto Benzi e l'assessore alla Sicurezza Sergio Berra