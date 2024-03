Sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia.

Allacciamento A4 - Viale Certosa: chiusa l'uscita

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22 di questa sera, venerdì 22, alle 5 di sabato 23 marzo, per chi percorre il Raccordo di Viale Certosa (R20) e proviene da Viale Certosa, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione/Fiera Milano, per poi immettersi nuovamente in A8 verso Milano e seguire poi le indicazioni per A4/Brescia/Venezia.