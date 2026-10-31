Alla scoperta dell’ex convento dell’Annunciata

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Un fine settimana dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso, uno dei complessi storici e artistici più significativi della città.

Studi e illustrazioni

Attraverso l’illustrazione di studi universitari e una visita guidata agli spazi monumentali, i partecipanti potranno approfondirne lo stato di conservazione attuale e le prospettive future di tutela e valorizzazione. Primo appuntamento venerdì 6 novembre 2026 alle 21 nella sala consiliare Franco Moschino del Castello con la presentazione e l’illustrazione di due tesi di laurea realizzate dalle studentesse Anna Fregonese, Arianna Gatti e Corinne Evelyn Guertler del Politecnico di Milano, dedicate all’analisi architettonica, conservativa e artistica del complesso dell’Annunciata, a vent’anni dall’ultimo importante intervento di restauro. Interverranno anche Giuliana Cardani, relatrice delle tesi e Sara Garanzini, restauratrice. Un’occasione per conoscere da vicino i risultati delle ricerche e le riflessioni sviluppate sullo stato di conservazione del monumento e sulle possibili strategie di tutela per il futuro.

Visita guidata

Domenica 8 novembre, alle 9.30, secondo step, all’ex convento visita guidata agli spazi monumentali e agli affreschi dell’Annunciata, alla scoperta delle caratteristiche artistiche e delle peculiarità architettoniche di uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale di Abbiategrasso. L’itinerario permetterà di osservare da vicino gli ambienti del complesso e il ricco apparato decorativo conservato al suo interno, offrendo ai partecipanti uno sguardo privilegiato sul valore culturale del monumento. Ingresso gratuito con prenotazione per entrambi gli eventi. Informazioni e prenotazioni su www.abbiaterassodavivere.it