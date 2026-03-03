Alla Fiera dell’8 marzo arrivano i “Fiori di feltro”

Il fulcro dell'evento sarà l’area dedicata ai bambini e alle tradizioni, dove l'Agriturismo Murnee guiderà i più piccoli nella creazione dei “Fiori di Feltro”

In occasione della storica Fiera Primaverile di Busto Garolfo domenica 8 Marzo 2026, il Parco Comunale “Falcone e Borsellino” si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove agricoltura, storia locale e solidarietà si incontrano.

Il gruppo Bio Ticino, sotto il coordinamento dell’Agriturismo Murnee, presenta un ricco programma di attività didattiche e sensoriali pensato per coinvolgere le famiglie e riscoprire le radici del territorio bustese.

Il fulcro dell’evento sarà l’area dedicata ai bambini e alle tradizioni, dove l’Agriturismo Murnee guiderà i più piccoli nella creazione dei “Fiori di Feltro”. Non si tratta solo di un semplice laboratorio creativo, ma di un vero viaggio nel tempo: l’attività rende omaggio alla memoria dei Frati Umiliati, che nel Medioevo proprio a Busto Garolfo (negli storici cortili di via Abbazia) facevano della lavorazione della lana il centro della loro operosità. Per l’occasione, saranno esposti abiti storici realizzati in collaborazione con il Rione Europa, creando un ponte visivo tra il passato e il presente.

Cinque aziende agricole per una “Campagna a km 30”

Il prato all’ingresso del parco diventerà una vera fattoria didattica interattiva. Cinque aziende del territorio proporranno laboratori gratuiti ogni 30 minuti, permettendo a tutti di “sporcarsi le mani” e imparare i segreti della terra:

• Laboratorio di Birrificazione: per scoprire come nasce la birra artigianale, dal chicco d’orzo al boccale.

• Produzione di Macerati: un approfondimento sulle antiche tecniche naturali per la cura delle piante.

• Il Mondo delle Api: un percorso alla scoperta dell’alveare e dell’importanza vitale degli impollinatori.

• Mani in pasta – I Biscotti: laboratorio dedicato ai piccoli fornai per imparare a creare dolcezze con farine locali.

• L’arte del Feltro: trasformazione della lana greggia attraverso acqua, sapone e manualità. Assaggi di formaggi, bevande e altre leccornie verranno gestiti a numero chiuso come percorso di degustazione.

Ad arricchire l’esperienza ci sarà “L’angolo del gregge”, un’area dove i bambini potranno incontrare da vicino le pecore, e un percorso tattile che spiega l’intero ciclo della lana, dalla tosatura alla tintura naturale.

Durante questa attività si raccoglieranno offerte per il progetto di solidarietà sostenuto dagli agricoltori.

Agricoltura Sociale: un ponte con il Burkina Faso

L’iniziativa non guarda solo al territorio locale, ma si apre alla solidarietà internazionale. Le donazioni raccolte durante la giornata saranno devolute al progetto “Acqua e agro ecologia per le donne di Agradez” di ACRA. L’obiettivo, nella giornata dedicata alle donne, è quello di sostenere le

agricoltrici, promuovendo un sistema alimentare sostenibile ed inclusivo, con un’attenzione particolare al ruolo fondamentale delle donne nell’agricoltura africana.

“Vogliamo che la Fiera dell’8 Marzo sia un momento di festa, ma anche di consapevolezza” – dichiara Andrea Brognoli, coordinatore dell’evento. “Attraverso il gioco e la didattica, portiamo i bambini a conoscere la storia di Busto Garolfo, l’importanza del lavoro agricolo d’eccellenza e del rispetto dell’ambiente agro pastorale”.

L’appuntamento è per domenica 8 Marzo 2026, presso il Parco Comunale, via Mazzini. Le attività laboratoriali entreranno nel vivo durante l’intero pomeriggio, mentre le degustazioni guidate avranno luogo dalle ore 10.30.