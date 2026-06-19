Alessandro Zanovello riconfermato Capitano della Nobile Contrada San Magno

Una riconferma nella guida di una delle contrade del Palio di Legnano.

Nella serata di mercoledì 17 Giugno, il Gran Concilio di Contrada ha riconfermato Capitano della Nobile Contrada San Magno per l’annata 2026/27 il priore Alessandro Zanovello, al suo sesto anno di reggenza.

“Ringrazio il Gran Concilio per la fiducia accordatami, che arrivato al sesto anno di reggenza non è sicuramente scontata. Sono onorato e fiero di poter rappresentare ancora la mia Contrada, sarà un anno che affronterò con grande impegno e senso di responsabilità con l’obiettivo del Palio ma anche di crescita ulteriore della vita di Contrada”, ha sottolineato Zanovello.