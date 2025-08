Alessandro Monti tra i musicisti al concerto dei Rockin'1000

Musica

Il giovane batterista si è esibito lo scorso week end a Cesena, accompagnando sul palco vari grandi artisti. Il prossimo appuntamento con la più grande rock band al mondo sarà a settembre in Portogallo

A soli 14 anni Alessandro Monti di Corbetta ha conquistato il suo posto nella più grande rock band al mondo, i Rockin'1000, e ha partecipato al concerto di sabato 26 e domenica 27 luglio a Cesena per il decimo anniversario della band creata da Fabio Zaffagnini, che il 26 luglio 2015 aveva radunato mille musicisti per suonare Learn To Fly, un brano dei Foo Fighters invitandoli a fare una tappa del loro tour a Cesena. Alessandro, alla batteria, ha condiviso il palco insieme ad altri 999 musicisti, accompagnando grandi artisti: Negrita, Negramaro, Piero Pelù, Diodato, Francesca Michielin e Fast Animals And Slow Kids (Fask).

Un'esperienza straordinaria

«Ho vissuto un'esperienza straordinaria, sia dal punto di vista artistico che umano. La sensazione è stata quella di stare in una grande famiglia unita dalla passione per il rock, tutti sempre pronti ad aiutarsi, incoraggiarsi e sostenersi durante le faticose giornate di prove – racconta il ragazzo - La sensazione che ho provato sentendo il boato della folla che applaudiva al nostro ingresso è stata incredibile, il cuore batteva fortissimo e sentivo l'energia di migliaia di persone entrare dentro di me».

La passione per la batteria e per il rock

Alessandro, ore 14 enne, «suona la batteria dall'età di sette anni con passione e impegno dedicandole, per la gioia dei vicini, gran parte del suo tempo – racconta la mamma, Cristina Dalla Valle - Adora la musica rock e metal, ama suonare i brani delle sue band preferite: Ac/Dc , Metallica, Iron Maiden, Guns&Roses, Foo Fighters e altre. Il prossimo appuntamento con i Rockin'1000 si terrà a Leira in Portogallo a settembre e poi si vedrà. Intanto sta creando la sua band con altri ragazzi per potersi divertire anche nel suo piccolo».

Studi e sogni

Il giovane talento corbettese ha concluso il primo anno del liceo scientifico scienze applicate all’istituto Alessandrini di Vittuone. «Oltre alla musica le sue passioni sono i motori, passione trasmessa dal padre – aggiunge la mamma - Il suo sogno è diventare un bravo musicista, ma anche un ingegnere e progettare per la Ferrari».

I ringraziamenti

Da parte sua Alessandro ringrazia in particolar modo due persone: «Mia mamma che fin da subito mi ha spronato a dare il massimo per imparare i brani e il mio drum guru Lele Borghi, che durante le prove e le esibizioni è riuscito a trasmettere a me e a tutti i batteristi la disciplina da tenere e le sensazioni che provava verso di noi durante le performance, in particolare l'orgoglio e la gioia», conclude.