Alessandro Monti in concerto coi Rockin’1000 a New Orleans

Rockin’1000, la rock band più grande al mondo, creata da Fabio Zaffagnini, che porta in scena spettacoli sensazionali con mille musicisti che suonano canzoni dei più grandi artisti (Metallica, Queen, Foo Fighters, Ac/Dc, Guns N’ Roses e altri) è sbarcata negli Usa a New Orleans sabato 31 gennaio e un giovane di Corbetta ha avuto l’onore di farne parte.

Dall’esordio in Italia e in Europa al concerto oltreoceano

Si tratta del batterista Alessandro Monti, 15 anni, che già lo scorso anno ha esordito con i Rockin’1000 in diversi concerti sia in Italia sia all’estero, come a Cesena, a Bologna e a Leiria, in Portogallo. Stavolta ha avuto la possibilità di esibirsi a New Orleans, una delle capitali mondiali della musica, nel concerto che ha dato avvio alla tournée 2026 della band internazionale.

L’emozione del giovane batterista

«Difficile descrivere di persona com’è suonare con mille musicisti dall’altra parte del mondo, partecipando al primo concerto dei Rockin’1000 negli Usa, a New Orleans, patria della musica jazz – racconta il ragazzo – Quando mi hanno convocato ero felicissimo. È stato tutto fantastico, già dal primo giorno di prove all’interno del Caesar Superdome Stadium, uno degli stadi coperti più grandi al mondo, l’atmosfera era pazzesca! Suonare fianco a fianco con altri musicisti provenienti da tutto il mondo, costruire insieme lo spettacolo, conoscere nuove persone ogni volta è sempre un’esperienza bellissima».

Il prossimo concerto

Alessandro Monti, studente al secondo anno del liceo scientifico scienze applicate dell’istituto Alessandrini di Vittuone, suona la batteria da quando aveva sette anni, sviluppando nel tempo passione, tecnica e talento. «Grazie ai miei maestri della scuola musicale Musik Factory che in questi otto anni mi hanno insegnato tanto e molto ancora sicuramente mi insegneranno», afferma il ragazzo. Il prossimo appuntamento per il batterista corbettese con i Rockin’1000 sarà a Torino il 30 maggio.