Alessandrini: un incontro per parlare di bullismo e cyberbullismo

L’istituto Alessandrini di Abbiategrasso promuove la formazione contro il bullismo con l’esperta internazionale Adriana Battaglia. Martedì, 10 febbraio 2026, l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini di Abbiategrasso ha ospitato un importante momento di formazione e riflessione dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

L’evento, fortemente voluto dalla scuola per offrire ai docenti strumenti di analisi pedagogica e sociale, ha visto la presenza del dirigente scolastico Michele Raffaeli, della professoressa Maria Pia Cirolla nel ruolo di moderatrice e la partecipazione dell’assessore alle Politiche scolastiche Marina Baietta, a testimonianza della sinergia tra istituzione scolastica e amministrazione comunale.

Metodo Tri-Pax

Ospite d’eccezione dell’incontro è stata la professoressa Adriana Battaglia, figura di altissimo prestigio internazionale e consulente per il Parlamento Europeo. Battaglia ha offerto un’analisi lucida sulla “deriva educativa” attuale, presentando il metodo Tri-Pax (riconosciuto dalla Commissione Europea) come soluzione per trasformare le scuole in ambienti “Bullying Free”.

Durante il convegno, l’esperta ha sottolineato l’urgenza di combattere l’analfabetismo emotivo dei giovani e di recuperare la credibilità dell’istituzione scolastica attraverso una formazione radicale che coinvolga non solo i docenti, ma anche le famiglie. L’iniziativa dell’Istituto Alessandrini si conferma dunque un passo fondamentale per passare dalla gestione dell’emergenza a una prevenzione attiva e strutturata.