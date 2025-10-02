Alcuni parcheggi del Parco Arcadia diventeranno a pagamento

Nella seduta di ieri la Giunta comunale di Bareggio ha approvato una delibera di indirizzo per l’istituzione di parcheggi a pagamento nell’area limitrofa al Parco Arcadia.

“Si tratta dell’avvio formale dell’iter che ci porterà, entro la prossima stagione estiva, a regolamentare la sosta nei pressi del Parco – spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale, Roberto Lonati -. Verrà fatta un’analisi della situazione al fine di lasciare un numero adeguato di parcheggi a disposizione dei residenti. Sarà inoltre garantita la disponibilità di alcuni stalli di sosta liberi e sarà valutata anche l’eventuale previsione di posti auto con regolamentazione oraria per favorire la rotazione della sosta”.

“Questo provvedimento, negli ultimi anni, è stato caldeggiato da numerosi residenti che ci hanno scritto per segnalare, soprattutto nei fine settimana estivi, il grande caos che si crea nella zona – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Il Parco Arcadia rappresenta, infatti, una delle principali aree di aggregazione di tutto il territorio con visitatori provenienti in larga misura anche da altri Comuni. Questo genera frequenti situazioni di congestione, soste irregolari e difficoltà per la circolazione dei residenti, pertanto abbiamo ritenuto necessario intervenire per tutelare i cittadini di Bareggio che abitano nei pressi del Parco”.