Alberto Sala è il nuovo direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano

Dopo le tensioni

Prestigiosa nomina per il boffalorese, direttore della banda cittadina e insegnante nelle scuole di Boffalora e Marcallo con Casone.

Il boffalorese Alberto Sala alla guida della Cappella musicale del Duomo di Milano, istituzione plurisecolare nata per accompagnare le celebrazioni liturgiche nella cattedrale meneghina.

Alberto Sala, da Boffalora alla guida della Cappella musicale del Duomo di Milano

La nomina da parte della Veneranda Fabbrica del Duomo è avvenuta nel corso del Cda del 27 giugno, su indicazione dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Sala, laico, già organista del Duomo di Novara, direttore della Cappella strumentale e compositore, è direttore del Corpo musicale di Boffalora e professore di musica nelle scuole di Boffalora e Marcallo con Casone. Assumerà il nuovo, prestigioso incarico a partire dall'1 agosto. Si chiude così una fase di tensione scaturita dalle lettere anonime indirizzate lo scorso dicembre a monsignor Delpini che contestavano "aggressioni verbali, scoppi d’ira, minacce, frasi offensive e discriminatorie" da parte del maestro Massimo Palombella, al quale è stato affidato un nuovo incarico nell’Area Cultura della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Il sindaco: "Questa nomina è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità"

Ad Alberto Sala vanno le "più sentite congratulazioni" da parte del sindaco bollarorese Sabrina Doniselli, che le esprime sia a titolo personale che da parte dell'intera comunità:

"Questa nomina rappresenta un traguardo straordinario per un musicista di grande talento e dedizione, ma anche un motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità: Alberto è infatti boffalorese, dirige con passione il Corpo musicale di Boffalora e insegna come professore nelle scuole del nostro territorio, a Boffalora e a Marcallo. Il suo impegno quotidiano nel trasmettere i valori della musica alle giovani generazioni e nel valorizzare la cultura locale trova oggi un meritato riconoscimento a livello nazionale. Siamo certi che saprà affrontare questo nuovo incarico con lo stesso spirito di servizio, la stessa competenza e la stessa umanità che tutti noi conosciamo. Il suo riconosciuto valore artistico e la profonda esperienza nel campo della musica sacra rappresentano una garanzia di continuità e rinnovamento per una delle istituzioni musicali più antiche e prestigiose del nostro paese. Auguro ad Alberto Sala un proficuo lavoro e un cammino ricco di soddisfazioni, certa che il suo contributo sarà prezioso non solo per la Veneranda Fabbrica del Duomo, ma per tutta la città di Milano. A lui vanno i nostri più sinceri auguri per questa nuova, importante sfida".