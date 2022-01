Alberi di Natale con abeti veri? Il Comune li raccoglie e li... pianta

Nerviano

E' il nuovo progetto dell'Amministrazione comunale a salvaguardia dell'ambiente

Alberi di Natale realizzati con abeti veri? Il Comune ora li raccoglie per piantumarli.

Alberi di Natale, il progetto del Comune

In tanti per fare l'albero di Natale utilizzano abeti veri. Ed è per questo che ora, dal Comune di Nerviano, arriva la "Raccolta degli alberi di Natale naturali": vi sarà una raccolta di tutti gli alberi (veri) e il Comune stesso li piantumerà in un'area comunale. "La volontà è quella di recuperare anche quelle essenze che annualmente vengono acquistate in vaso, restituendo poi gli abeti naturali nell'ambiente, mettendoli opportunamente a dimora - spiegano dalla Giunta del sindaco Daniela Colombo - Potremo così trasformare anche la scelta di addobbare per le festività un abete natalizio naturale in un gesto ecocompatibile, facendo un regalo all'ambiente. Proprio nell'ottica di questa iniziativa era stato scelto di addobbare un albero di Natale naturale in Piazza della Vittoria con sua conseguente piantumazione al termine delle festività. Grazie a questa campagna, infatti, tutti gli alberi raccolti potranno essere, in ogni caso, restituiti alla natura. Gli abeti selezionati e in condizioni tali da essere ripiantati troveranno una collocazione idonea e diventeranno testimoni dell'iniziativa stessa, mentre quelli che non saranno nella condizione di essere ripiantati saranno inviati agli impianti di compostaggio e avranno, comunque, un'utilità in un'altra forma".

Via alla raccolta

La raccolta degli alberi naturali prenderà il via sabato 8 genaio 2021: gli interessati potranno portare il loro albero nel cortile posteriore del municipio (ingresso da via Marzorati), per informazioni si può contattare l'ufficio Ambiente allo 0331.438955.

E per gli alberi invece artificiali, ecco come smaltirli: "Gli abeti di Natale artificiali, a differenza di quelli naturali, sono realizzati con materiali che non è possibile riciclare e, quindi, al termine della loro vita devono essere necessariamente smaltiti. Questi alberi sintetici, se non più utilizzati, vanno conferiti, come tutti gli altri rifiuti ingombranti, al centro di raccolta differenziata di via Bergamina" concludono dalla Giunta.