Albairate: terza edizione del concorso “Custodi della Terra”

“Custodi della Terra” è il titolo di un concorso organizzato nell’ambito di un Accordo di Collaborazione quinquennale siglato nell’anno 2023 tra la Cooperativa Latte Abbiatense, il Comune di Albairate e l’I.C. “Erasmo da Rotterdam” per la realizzazione di un comune programma di azione di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolto agli studenti frequentanti le scuole del territorio.

In memoria di Mario De Vecchi

L’iniziativa intende celebrare la memoria di Mario De Vecchi, presidente fondatore della Cooperativa Latte Abbiatense. La terza edizione del concorso è dedicata agli studenti di tutte le classi della scuola primaria e secondaria dell’I.C. “E. da Rotterdam” di Albairate, Cisliano e Cusago.

Per partecipare, gli studenti dovranno riflettere sugli obiettivi 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile) e 16 ( Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'acceso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli) dell'Agenda 2030 e realizzare un elaborato che dimostri la comprensione delle principali problematiche locali e/o mondiali relative alla nutrizione, alla sicurezza alimentare, e sottolinei l’importanza delle buone prassi necessarie per promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile.

Agenda 2030

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione globale, di portata e rilevanza senza precedenti, finalizzato a sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità e la pace, adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15 settembre 2015, intitolata: "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda per lo sviluppo sostenibile". Essa comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L'Agenda 2030 impegna tutti i Paesi a contribuire allo sforzo necessario a portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Ciascun Paese è libero di decidere come questi obiettivi debbano essere incorporati nelle politiche e nei processi decisionali, definendo a tal fine una propria strategia nazionale di sviluppo sostenibile.

La Cooperativa Latte Abbiatense ha stanziato un montepremi di mille euro , da ripartire tra le prime 3 classi classificate della scuola primaria e le prime tre classificate della scuola secondaria. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà domenica 25 maggio 2025, presso Corte Salcano.