Albairate: mostra “Ex libris” per la festa della donna

Verrà inaugurata sabato 8 marzo alle 17 nella Biblioteca civica “L. Germani” di Albairate , la mostra “Ex libris, questo sconosciuto. Opere di artiste italiane e straniere”, a cura di Giuseppe Mirabella, collezionista e fondatore dell'Associazione Italiana Ex Libris (AIE).

«Il Comune di Albairate - così l’Assessore alla Cultura, Maria Cristina Trezzi - vuole essere soggetto attivo nel promuovere la cultura del rispetto dei diritti e delle pari opportunità, rimarcando il protagonismo delle donne in ogni ambito della vita. Per questo abbiamo colto con entusiasmo e promosso la proposta di una mostra di artiste per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo 2025».

Le artiste esposte

L’iniziativa vedrà esposti oltre cento ex libris realizzati da venti artiste italiane e non: Capova, Cernetsova, Chen, Davicino, Haskova, Hlodec, Horvath, Kalczynska, Katelieva, Kiseleva, Martignoni, Richter, Simlikova, Smetanova, Stanishevskaja, Timoshenko, Tuccelli, Turchenko, Tycz e Vavrova’.

Le opere delle artiste selezionate per la mostra si distinguono per l’alto livello artistico raggiunto da questa forma d’arte e ne dimostrano l’ampia diffusione geografica: Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Germania, Bielorussia, Russia, Polonia, Rep. Slovacca, Estonia, Ukraina, Cina, Argentina.

Le tecniche grafiche utilizzate spaziano dalla xilografia, alla litografia, passando per l’acquaforte e l’acquatinta, per dar vita a piccoli capolavori, come delle preziose miniature medievali, che, come rileva il fondatore dell’AIE, «raccolgono in sé l’abilità, lo studio, la ricerca, la passione, donandoci un universo di segni, simboli e sensazioni che solo la sensibilità femminile può conoscere e svelando con grazia il mistero dell’universo femminile che ha sempre affascinato il genere umano».

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile fino al 20 marzo 2025, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.30. L’ingresso è gratuito.