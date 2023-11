Ad Albairate faccia a faccia con i campioni

Un bellissimo pomeriggio, quello di domenica 19 novembre 2023, insieme ai campioni di nuoto paralimpico Alberto Amodeo di Abbiategrasso e Simone Barlaam di Cassinetta di Lugagnano ad Albairate.

La soddisfazione del sindaco

Una preziosa occasione per parlare di sport, amicizia, dedizione, passione e determinazione a raggiungere i propri obiettivi, in acqua come nella vita.

“Grazie ad Alberto e a Simone per la generosità con cui hanno condiviso con noi la propria esperienza e il proprio tempo – ha spiegato il sindaco di Albairate Flavio Crivellin - Grazie al Consiglio Giovani per averli invitati e aver proposto questa bella iniziativa. Grazie alla Proloco Albairate e all'Albairate City Sport Center per la disponibilità e la preziosa collaborazione . Grazie a tutti, bambini, ragazzi, adulti e alle società sportive presenti per aver partecipato. Insieme abbiamo fatto sentire l'affetto di tutta Albairate che, insieme al nostro portafortuna, accompagnerà gli atleti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

Una domenica speciale con i due super-campioni del nostro territorio.