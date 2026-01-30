Al via un nuovo servizio per i cittadini: aperto l’Ufficio relazioni con il pubblico

Nasce un nuovo servizio per i cittadini ad Arluno: l’Ufficio relazioni con il pubblico. Arrivando in Comune spesso non si sa a chi chiedere o quali moduli servono per risolvere un problema. A partire da questi giorni l’Urp servirà proprio a questo: sarà lo sportello di prima accoglienza per il cittadino che ha bisogno di informazioni.

La novità

«Con l’anno nuovo l’Amministrazione apre un nuovo servizio dedicato ai cittadini arlunesi, che è l’Urp, Ufficio relazioni con il pubblico – annuncia il sindaco Alfio Colombo – Spesso quando si arriva in Comune non si sa come orientarsi e dove andare, ebbene l’Urp è lo sportello giusto per orientare il cittadino nei meandri, diciamo così, della burocrazia. È il primo posto in cui uno va per capire cosa deve fare e per segnalare i propri bisogni, il primo front office che il cittadino incontra per potersi orientare. Del resto l’avevamo in programma elettorale e lo abbiamo realizzato».

L’accesso al servizio

L’Urp è aperto al pubblico in piazza De Gasperi 7, con accesso libero, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.15; giovedì dalle 16 alle 17.45. È possibile contattare l’Urp anche tramite email all’indirizzo urp@comune.arluno.mi.it e telefonicamente al numero 02.903992333. Il cittadino può rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico per informazioni sui servizi offerti dal Comune, sulle procedure amministrative, sulle modalità di accesso ai servizi pubblici, sugli orari di apertura degli uffici, sulle iniziative culturali dell’Ente ed è responsabile di fornire un orientamento completo ai cittadini per aiutarli a comprendere i loro diritti e doveri.

Gli obiettivi

Inoltre l’Urp è il punto di contatto principale per i cittadini che necessitano di assistenza. Si occupa di accogliere il pubblico, rispondere alle domande e fornire orientamenti personalizzati per risolvere eventuali problematiche o fornire indicazioni sulle procedure da seguire, rilasciando la modulistica necessaria. L’Urp è anche responsabile della ricezione, registrazione e gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste avanzate dai cittadini. Si occupa di inoltrare tali comunicazioni agli uffici competenti e monitorarne lo stato di avanzamento per garantire una tempestiva risposta alle richieste dei cittadini.

Quello appena aperto è dunque «uno sportello di ascolto dove i cittadini avranno la possibilità di orientarsi nei diversi uffici per la modulistica e per le segnalazioni di qualsiasi tipo. Speriamo che il servizio sarà gradito, sicuramente migliorerà le relazioni fra i cittadini e l’Amministrazione pubblica, che sarà così più vicina ai cittadini e soprattutto trasparente – sottolinea Colombo – È una cosa a cui tenevamo e avevamo in programma elettorale e lo abbiamo realizzato perché appunto l’Amministrazione sia sempre più vicina ai cittadini e ai bisogni degli stessi».