Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al nuovo Corso Nazionale per Arbitri di Calcio organizzato dall’AIA Sezione di Legnano con inizio previsto per giovedì 05 febbraio 2026.

Al via un corso gratuito per diventare arbitri di calcio

Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14° anno di età e non abbiano superato il 40° anno. Si evidenzia che i giovani, di età compresa fra i 14 e 19 anni, potranno svolgere il sia il ruolo di calciatore sia quello di arbitro. Al termine del Corso il candidato sosterrà una breve verifica di apprendimento sul Regolamento del Giuoco del Calcio.

Dopo la verifica si diventerà ufficialmente un Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. e pertanto inizierà ad arbitrare partendo dal Settore Giovanile. Durante le prime gare gli Arbitri saranno supportati da un “Tutor” esperto, mentre per la preparazione atletica potranno avvalersi del polo di riferimento a Legnano. Ogni Arbitro dell’AIA avrà diritto alla Tessera Federale per entrare gratuitamente in ogni Stadio per le gare organizzate dalla FIGC, un rimborso spese per ogni gara diretta, la divisa arbitrale, eventuali crediti scolastici.

Il corso sarà tenuto presso la sede dell’AIA, situata in via Venezia, 109 (ang. Via N.Sauro), 20025 Legnano.

Per informazioni: Tel.: 333 8476035; e-mail:legnano@aia-figc.it