Al via “Sani e salvi”, un ciclo di incontri sulla salute

Ad aprire il programma, giovedì 12 novembre alle 21, sarà l'Associazione 60mila Vite da Salvare, che guiderà una serata dedicata all'utilizzo del defibrillatore e alle corrette procedure da adottare in caso di arresto cardiaco

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La città di Parabiago organizza “Sani e salvi – Parabiago si cura”, una rassegna di incontri pubblici dedicati alla salute, alla prevenzione e alla diffusione di conoscenze che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. Quattro appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza che vedranno la partecipazione di associazioni e professionisti impegnati ogni giorno nella tutela della salute e nel supporto alle persone e alle famiglie.

L’apertura del programma sarà all’insegna della cardio-protezione

Ad aprire il programma, giovedì 12 novembre alle 21, sarà l’Associazione 60mila Vite da Salvare, punto di riferimento nazionale nella diffusione della cultura della cardio-protezione, che guiderà una serata dedicata all’utilizzo del defibrillatore e alle corrette procedure da adottare in caso di arresto cardiaco.

Al centro degli incontri anche le manovre salvavita pediatriche

Il secondo appuntamento, in programma giovedì 19 novembre alle 21, vedrà protagonisti gli istruttori della Croce Rossa di Legnano, che metteranno a disposizione la propria esperienza per una serata informativa dedicata alle manovre salvavita pediatriche. Diagnosi precoce e prevenzione saranno al centro dell’incontro di giovedì 26 novembre alle 21, realizzato con la collaborazione della dr.ssa Cinzia Mazzieri che approfondirà il delicato tema delle neoplasie e delle patologie urologiche.

Sabato 28 novembre il convegno sul Parkinson

La rassegna si concluderà sabato 28 novembre alle 10 con un convegno sulla malattia di Parkinson curato dall’Associazione Parkinson Insubria Legnano, realtà da anni impegnata nel sostegno alle persone affette dalla patologia e ai loro familiari.

“Attraverso questa rassegna – sottolinea Eleonora Pradal, assessore alle Politiche sociali con delega alla salute- desideriamo promuovere la cultura della prevenzione e della cura valorizzando il prezioso lavoro svolto sul territorio da associazioni e professionisti che mettono a disposizione competenze, esperienze e passione al servizio della comunità. Come amministrazione crediamo che iniziative come queste possano rappresentare anche un importante strumento di cittadinanza attiva. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza che prendersi cura degli altri non è solo appannaggio di professionisti ed operatori del settore, ma un valore che può coinvolgere tutti.”. E conclude: “La collaborazione con realtà qualificate come l’Associazione 60mila Vite da Salvare, Croce Rossa di Legnano, Associazione Parkinson Insubria Legnano e con la dr.ssa Cinzia Mazzieri, rappresenta un valore aggiunto che arricchisce l’offerta rivolta alla cittadinanza. A loro va il nostro ringraziamento per la presenza e disponibilità.”.



Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si svolgono presso Villa Corvini – Sala Rossa.