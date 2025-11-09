Al via lo studio di fattibilità per una Rsa in paese

È stato ufficializzato l’accordo tra il Comune di Vanzaghello e l’Università Carlo Cattaneo – Liuc di Castellanza per la realizzazione di uno Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione e gestione di una nuova Rsa sul territorio, nell’area individuata in via Ragazzi del ‘99.

Lo Studio di fattibilità

«Lo studio rappresenta uno strumento tecnico di supporto alle politiche locali e ha finalità di interesse pubblico in ambito sociale, sanitario e patrimoniale – spiega il sindaco Arconte Gatti – Il primo passo sarà un’analisi approfondita della domanda potenziale e delle strutture già presenti sul territorio. Successivamente sarà valutata la sostenibilità economica e finanziaria del progetto».

L’attività sarà condotta da un team di professionisti guidato da Antonio Sebastiano, direttore dell’Osservatorio settoriale sulle Rsa, in stretta collaborazione con l’Amministrazione e gli uffici comunali. La prima fase del progetto si concluderà entro la fine del 2025 con la presentazione dei risultati dello studio a tutta la cittadinanza.

Il progetto

«Con questo accordo si compie un passaggio importante verso la realizzazione di una Rsa a Vanzaghello, un progetto concreto e ambizioso pensato per offrire ai nostri cittadini un servizio sempre più necessario e di qualità», afferma il primo cittadino.