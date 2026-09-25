Al via lo “Spazio di ascolto Young”: sportello gratuito di orientamento psico-educativo

Da lunedì 28 settembre 2026 sarà attivo il nuovo “Spazio di ascolto Young” di Arese, uno sportello di primo orientamento psico-educativo interamente gratuito, pensato per offrire ascolto qualificato ed esplorare risorse e difficoltà delle giovani generazioni. Un punto di riferimento sicuro e protetto per accompagnare le ragazze e i ragazzi a partire dai 12 anni nei momenti di fragilità, incertezza o difficoltà personale.

“Il nostro desiderio è lanciare un messaggio chiaro alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi: non siete soli e le vostre emozioni hanno un valore. L’adolescenza porta con sé sfide complesse, che talvolta possono trasformarsi in momenti di spaesamento o disagio. Mettendo a disposizione figure professionali in luoghi a loro familiari, come l’Agorà e lo spazio giovani YoungDoIt, vogliamo offrire un presidio di prevenzione e benessere fondamentale per la loro crescita” – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora alle Politiche giovanili Denise Scupola.

Come funziona lo sportello e il percorso di ascolto

Il servizio si struttura come un primo percorso d’ascolto guidato attraverso lo strumento del colloquio e la tecnica della psicoeducazione, quindi non si tratta di una presa in carico terapeutica o educativa a lungo termine. Ad accogliere i ragazzi saranno figure professionali dedicate, una psicologa e un’educatrice. Il percorso prevede un ciclo limitato di incontri, della durata di circa 45 minuti ciascuno, con la possibilità, nel caso emergessero criticità specifiche, di indirizzare i giovani (ed eventualmente le loro famiglie in caso di minori) verso servizi di supporto di secondo livello presenti sul territorio.

Per l’accesso dei minori è prevista una procedura di tutela: al primo colloquio informativo viene consegnato un modulo di consenso informato che deve essere sottoscritto da entrambi i genitori o tutori legali.

Orari, luoghi e contatti

Info principali: L’accesso è libero e gratuito. É previsto l’ascolto in presenza: Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al Centro civico Agorà (primo piano); Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 allo spazio giovani YoungDoIt. Per maggiori informazioni o per richiedere un appuntamento è possibile mandare un messaggio WhatsApp al numero +39 3780945586 o presentarsi personalmente allo sportello nei giorni e orari indicati. Il servizio di messaggistica per richiedere informazioni/prenotare un appuntamento è attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Eventuali messaggi ricevuti al di fuori dell’orario indicato verranno gestiti a partire dal primo giorno utile di servizio.